«Машинист просигналил, и она отступила»: в Башкирии 19-летняя девушка погибла на рельсах

В Башкирии поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Все произошло в минувшую пятницу в Давлеканово на железнодорожном переезде возле клуба Мукомолов. Как рассказали местные жители в социальных сетях, Ангелина У. (имя изменено - Ред.) переходила железнодорожные пути, но не заметила поезд, из-за чего и произошла трагедия.

- Очевидцы говорили, что она уже почти перешла. Машинист просигналил, и она отступила назад от неожиданности, скорей всего, - рассказывает Елена С.

По словам жителей Давлеканово, удар был такой силы, что у девушки не было шансов спастись. Смерть наступила мгновенно.

- Такая молоденькая, жить да жить. Царствие небесное. Родным и близким большого терпения, - соболезнует Елена Д.

Информацию о ЧП подтвердили и в Центральном межведомственном следственном управлении на транспорте РФ.

- В Башкирии следователями Центрального СУТ СКР выясняются обстоятельства гибели вечером 16 сентября 19-летней девушки вблизи станции Давлеканово, - уточнили в ведомстве.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей Ангелины У.