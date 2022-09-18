Радий Хабиров поздравил с профессиональным праздником работников леса

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18 сентября в Башкирии отмечают свой профессиональный праздник работники леса. С радостным событием лесоводов поздравил и Радий Хабиров, который также поделился историей заслуженного лесовода Башкирии Салавата Гайсина.

В своей профессии Салават Гайсин – уже 45 лет. Любовь к лесу ему передалась от отца, так что общий стаж семьи в лесном хозяйстве – более 88 лет. За годы своей деятельности Салават Гайсин высадил более 2 гектаров леса. Он также лично заготавливает семена и следит за процессом посадки, а также обучает этим премудростям новое поколение.

- А еще Салават Мухаматович многое сделал для лесного хозяйства родного Белорецкого района. При его участии в Инзерском лесхозе создали питомник на 8 гектаров, построили новые теплицы, в которых ежегодно выращивают до 740 тысяч саженцев сибирской ели, сосны, лиственницы, - рассказал Радий Хабиров.