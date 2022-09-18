В Башкирии в ночной аварии погиб 24-летний водитель Lada Priora

Фото: ГИБДД РБ

Жуткая авария произошла под утро 18 сентября в Баймакском районе. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, около 5 утра на 7 километре проселочной дороги Ургаза - Исянгильдино 24-летний местный житель не справился с управлением своей Lada Priora, из-за чего машину выбросило на обочину и перевернуло в кювет. От полученных травм молодой сельчанин скончался на месте до приезда медиков. Его 24-летнему пассажиру повезло больше – парень выжил и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Из-за чего именно произошла авария и другие обстоятельства ДТП сейчас выясняют дорожные полицейские.