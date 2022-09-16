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В Уфе жители пятиэтажки пожаловались на нашествие блох. Об этом житель дома на проспекте Октября, 164 рассказал в социальных сетях.

Возмущенный гражданин поведал, что в подвале «хрущевки» больше двух недель прорвало трубу. Из-за образовавшейся сырости в подъезде завелись блохи.

Жители дома пытались обращаться в ЖЭУ и аварийную службу, но это не дало никаких результатов, а до управляющей компании горожане не смогли дозвониться.

– Жилищная инспекция заявки принимает только в виде заявления, и рассматривает 30 дней, санэпидемстанция ссылается на ЖЭУ, только после их заявки выезжают на обработку. Это ни первые обращения по поводу обслуживания нашего дома, всю прошлую зиму практически не было горячей воды, писали во все инстанции, везде шаблонный ответ. Оставили обращение в прокуратуре, в администрации района, – написал уфимец.