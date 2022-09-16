Минторг объяснил рост цены на хлеб в Башкирии

Министерство торговли и услуг Башкирии объяснило рост цены на хлеб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство торговли и услуг Башкирии объяснило рост цены на хлеб. На странице главы республики Радия Хабирова жалобу на повышение стоимости этого товара 16 сентября оставил местный житель Евгений Козлов.

– Цены на хлеб связаны с ростом цен на зерновые, а также с затратами производителей и продавцов на упаковку, коммунальные услуги, транспортные расходы, топливо и горюче-смазочные материалы. По данным Минсельхоза РБ ежегодно в республике производят более 100 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, – рассказали в ведомстве.

По данным Башстата, в августе цены на хлеб и хлебобулочные изделия были на 15,1% выше, чем в конце прошлого года (в среднем по России выше на 12,1%). По сравнению с августом 2021-го стоимость выросла на 23,3%.