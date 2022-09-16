«Садовое кольцо» возобновляет строительство «проблемных» домов в Уфе

Строители уже вышли на объект

Сегодня, 16 сентября, строители компании «Садовое кольцо» вышли на первые площадки домов, которые изначально должна была построить компания «Госстрой».

Несколько объектов в Уфе начал возводить бизнесмен Кирилл Бадиков, однако завершить строительство он не смог. В результате несколько сотен дольщиков не получили свои ключи в срок. На помощь покупателям пришла компания «Садовое кольцо», которое по соглашению с властями региона решила достроить проблемные объекты.

- Начинаем подготовительные работы на площадке ЖК «Дом на Ленина», завозим оборудование и строительные материалы, - сообщили «Комсомолке» в компании. – Проводим мониторинг здания на предмет пришедших в негодность материалов, которые, безусловно, заменим.