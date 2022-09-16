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Общество16 сентября 2022 10:39

«Садовое кольцо» возобновляет строительство «проблемных» домов в Уфе

Уже совсем скоро дольщики получат ключи от своих квартир.
Эльдар Валеев
Строители уже вышли на объект

Строители уже вышли на объект

Сегодня, 16 сентября, строители компании «Садовое кольцо» вышли на первые площадки домов, которые изначально должна была построить компания «Госстрой».

Несколько объектов в Уфе начал возводить бизнесмен Кирилл Бадиков, однако завершить строительство он не смог. В результате несколько сотен дольщиков не получили свои ключи в срок. На помощь покупателям пришла компания «Садовое кольцо», которое по соглашению с властями региона решила достроить проблемные объекты.

- Начинаем подготовительные работы на площадке ЖК «Дом на Ленина», завозим оборудование и строительные материалы, - сообщили «Комсомолке» в компании. – Проводим мониторинг здания на предмет пришедших в негодность материалов, которые, безусловно, заменим.