На следующей неделе в 29 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 29 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 29 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

19 сентября (понедельник) с 10:00 до 24:00 воды не будет в доме по улице:

– Мушникова, 7/3.

20 сентября (вторник) с 10:00 до 17:00 воду отключат в домах по улицам:

– Богдана Хмельницкого, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131;

– Вологодской, 64, 66, 68;

– Кремлевской, 76, 76/1.

С 10:30 до 18:30 водоснабжение приостановят в дома по улицам:

– Комсомольской, 138, 142, 146;

– Шафиева, 25, 27, 27/1, 29.

21 сентября (среда) без воды останутся жители домов на:

– Красноводской, 22;

– Менделеева, 153/1, 153/2, 153/3, 155/1 и 155/3;

– Обской, 5, 5/1, 6, 8.