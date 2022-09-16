В Уфе после протеста родителей директор гимназии сохранил должность

Ришат Камалов // фото: gimn158ufa.ru

В Уфе директор гимназии №158 имени Мустая Карима Ришат Камалов сохранил свою должность после протеста родителей учеников.

Родители вступились за руководителя учреждения на странице главы Башкирии Радия Хабирова. 15 сентября они буквально завалили комментарии под публикаций руководителя региона жалобами. По их словам, Камалова вынудила покинуть пост директора районная администрация.

– Неожиданно для нас всех […] с должности сняли директора Камалова! Мы – родители и учителя – категорически против таких действий и требуем справедливости! По нашим подозрениям, Ришат Марсович не угодил тем, что действовал исключительно в интересах детей, не давая коммерции процветать на территории гимназии! – написала мать одного из школьников.

Чиновники в свою очередь заявили, что директор сам в «написал заявление на отпуск с 15 сентября с последующим увольнением по собственному желанию». Так или иначе, но уже к вечеру того же числа стало известно, что Ришат Камалов сохранит должность. На странице учреждения появился пост от его имени: «Дорогие друзья! Я принял решение отдохнуть, ухожу в отпуск с семьёй! Вернусь 20 октября на работу».

Ришату Камалову 36 лет. Он возглавил гимназию №158 в ноябре прошлого года. Профессиональную карьеру педагог начал в Сибае: работал учителем башкирского языка и литературы в школе города Сибая, методистом в местной администрации и замдиректора в Лицее №9. С 2019 года был ведущим специалистом Управления по контролю и надзору в сфере образования Башкирии.