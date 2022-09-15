Из Уфы увеличилось число авиарейсов в Баку

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Жители Башкирии получили возможность чаще летать из Уфы в Баку. Это следует из сегодняшнего заявления пресс-службы международного аэропорта «Уфа».

Сообщается, авиакомпания «Azerbaijan Airlines – AZAL» увеличивает количество рейсов из Уфы в столицу Азербайджана до трех раз в неделю. Авиасудна будут отбывать в Баку по вторникам, четвергам, воскресеньям. На этом направлении перевозчик планирует задействовать самолеты Embraer Е-190, вместимость которых составляет 106 кресел.

Напомним, недавно Росавиация разрешила авиакомпании Red Wings увеличить количество авиарейсов из башкирской столицы в Армению и Азербайджан.