Объем производства лекарств в 2022 году в Башкирии вырос на 38,6%

Объем производства лекарств в Башкирии по итогам семи месяцев 2022 года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем производства лекарств в Башкирии по итогам семи месяцев 2022 года вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Чиновник связал рост производства лекарств «с уходом иностранных компаний и возросшим спросом на препараты отечественного производства».

– Стали больше производить лекарства для лечения ЖКТ, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезней нервной и дыхательной систем, – отметил Назаров.

По его словам, совокупный объем промпроизводства в Башкирии вырос на 3%. Наибольший вклад в этот рост внесли добыча сырой нефти и природного газа (+34,5%), услуги в области добычи полезных ископаемых (+16,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (+11,4%) и химических веществ и продуктов (+2,4%).