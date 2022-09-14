В Уфе вынесли приговор адвокату по делу о мошенничестве на 250 тыс. рублей

В Уфе осудили адвоката по уголовному делу о мошенничестве. Юрист убедил мать подзащитного дать ему 250 тыс. рублей, обещая взамен перевести ее сына под домашний арест

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 42-летнему адвокату и двум его сообщникам по уголовному делу о мошенничестве. Юрист убедил мать своего подзащитного дать ему 250 тыс. рублей, обещая взамен перевести ее сына под домашний арест. Об этом 14 сентября сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в марте 2019 года против жителя Уфы возбудили уголовное дело о растлении малолетней. Адвокат мужчины и двое его знакомых, один из которых представился сотрудником правоохранительных органов, убедили мать обвиняемого в том, что они могут изменить ему меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. За свои услуги они попросили 250 тыс. рублей. Деньгами злоумышленники воспользовались по своему усмотрению.

Адвоката приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, а два его сообщника год и девять месяцев и два года и три месяца.