В Уфе в девятиэтажке случился пожар, в зоне которого оказались 3 детей

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера около полуночи, 12 сентябре, в Кировском районе Уфы случился пожар в девятиэтажном доме. О происшествии рассказали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Мубарякова. На месте происшествия работали силы и средства экстренных служб. По прибытии специалисты обнаружили горение на третьем этаже. Из зоны пожара были спасены шесть человек, среди которых оказалось трое детей. Также из дома были эвакуированы 26 граждан, среди которых было четверо несовершеннолетних. К счастью, вследствие ЧП никто не пострадал.

– В результате пожара огнем повреждены имущество в общем тамбуре на третьем этаже и дощатые полы тамбура на четвертом этаже. С третьего по пятый этажи закопчены стены и потолок, – поведали сотрудники экстренного ведомства.

В настоящее время причины произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.