В Башкирии женщина совершила аферу на 3 млн рублей

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В Башкирии таможенники выявили мошенничество на три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщают специалисты, с 30 апреля по 23 июля 2020 года начальник логистического отдела благовещенского предприятия в рамках торговли с нерезидентами в Италии умышленно занижала стоимость товаров в электронных декларациях.

− По результатам расследования вина должностного лица данной организации доказана полностью, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей. – Ред.) , – сообщил и.о. замначальника Башкортостанской таможни Ильдар Галяутдинов.