Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии к новому учебному году закрыли 10 школ. Об этом рассказали корреспонденты издания «РБК Уфа» со ссылкой на региональный Минобр.

В общей сложности было ликвидировано три школы и семь филиалов в Альшеевском (село Мендяново, деревни Староаккулаево и Ханжарово), Балтачевском (деревни Ялангачево, Тошкурово и Асавка), Краснокамском (деревня Новый Янзигит) и Чекмагушевском (села Ахметово и Новая Муртаза) районах.

Как пояснил заместитель мнитистра образования республики Ильдар Мавлетбердина, обучение детей в ближайших школах. До места учебы и обратно их будет привозить автобус.

Министерство отметило, что инициатива о ликвидации учреждений поступила от глав районов с учетом мнения местных жителей. По ряду обращений родителей муниципалитетов решение в настоящее время еще не принято.