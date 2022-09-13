Еще один уроженец Башкирии погиб при выполнении спецоперации на Украине

У Зенфира осталась семья – отец, мать, брат, сестра, супруга и двое дочерей.

В ходе выполнения задач спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии – сержант Вооруженных Сил России Аеткулов Зенфир Мунирович. Печальную новость сообщил глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Зенфир скончался в возрасте 32 лет, был командиром боевой машины.

- Он погиб, как герой, с честью исполнив свой воинский долг, отстаивая право людей на жизнь. Добрый, отзывчивый, искренний парень – таким он остался в памяти своих односельчан. С детства знал, что такое крестьянский труд, со школьных лет работал в бригаде. Спорт закалил характер – Зенфир не боялся трудностей. Поэтому и выбрал профессию военного. Высокая самодисциплина и ответственность отличали и в годы службы в военной части в городе Чебаркуль, - написал Нафиков.

У Зенфира осталась семья – отец, мать, брат, сестра, супруга и двое дочерей. Местные чиновники обещали оказать всю необходимую помощь и поддержку.