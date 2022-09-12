В Башкирии мошенники под видом МЧС предлагают предприятиям за деньги избежать проверок

В Башкирии мошенники под видом сотрудников МЧС предлагают представителям предприятий и коммерческих компаний за деньги избежать противопожарных проверок Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии мошенники под видом сотрудников и начальников МЧС по телефону и при личной встрече предлагают руководителям предприятий и коммерческих компаний за деньги избежать противопожарных проверок. Только за сегодняшний день, 12 сентября, на аферистов пожаловались десять организаций. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

– Каждый раз преступники действуют по схожей схеме: они представляются начальниками различного уровня, за вознаграждение предлагают избежать проверок, при этом утверждают, что необходимо обновить, например, систему пожарной сигнализации и что могут помочь с этим вопросом, назначают встречу или сразу просят перечислить деньги на тот или иной расчетный счет или «откупиться» хорошим подарком, – передали в МЧС.

Ведомство попросило предпринимателей быть бдительными и о любых подозрительных фактах сообщать в правоохранительные органы или по телефону доверия МЧС +7 (347) 222-87-89.