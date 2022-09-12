В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП разбились его двое детей

Фото: ГИБДД по Башкирии
Вчера вечером, в башкирском городе Баймак в ДТП пострадали двое детей. Об инциденте рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Авария случилась на улице Салавата Юлаева. 39-летний житель Сибая за рулем Peugeot 207 не справился с управлением, в итоге автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате случившегося пострадали дети водителя в возрасте трех и пяти лет. Они получили различные травмы и были госпитализированы.
Сотрудниками дорожной полиции было установлено, что водитель «Пежо» в момент аварии был пьян. Освидетельствование показало результат 0,661 мг/на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также отмечается, один из детей был в салоне машины без детского кресла.
В настоящее время по факту произошедшего ДТП ведется разбирательство.