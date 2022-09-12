В Башкирии женщина заблудилась в лесу во время похода за грибами

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Вчера, 11 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии женщина заблудилась в лесу и не смогла найти дорогу обратно. О происшествии рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился недалеко от села Амангильдино. Сообщается, что женщина приехала с супругом в лес за грибами. Незаметно для себя она ушла от остановки слишком далеко и затем не смогла найти обратную дорогу.

Женщина не растерялась и позвонила в службу спасения. По телефону она обозначила специалистам свое примерное местоположение, и на ее поиски выехали сотрудники белорецкий отряд спасателей Госкомитета республики по ЧС.

Потерявшуюся отыскали в течение двух часов в примерно семи-восьми километрах от парковки автомобиля. Женщину эвакуировали на квадроцикле и передали мужу.

– Выезжая в лес обязательно заряжайте свои телефоны, одевайтесь тепло, и с собой берите спички, запас еды и воды, и проинформируйте родных и близких о походе в лес и примерном времени возвращения, – порекомендовали сотрудники ведомства.