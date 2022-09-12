В Башкирии у нелегальных перевозчиков было изъято 48 автобусов

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В Башкирии у нелегальных перевозчиков изъяли более 40 автобусов. Об этом на этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Булушев.

По словам чиновника, в Башкирии в целях повышения безопасности пассажирских перевозок ведомство совместно с ГИБДД по республике, Управлением экономической безопасности МВД и Западно-Уральским управлением автодорожного надзора еженедельно проводит рейды по выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков .

– По результатам совместных рейдовых мероприятий с начала года 48 транспортных средств изъяты и помещены на специализированные стоянки. Работа на данном направлении будет обязательно продолжена еженедельно на постоянной основе, – сообщил министр.