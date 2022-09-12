Хабиров потребовал оснастить оборудованием новую школу на 1225 мест

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 12 сентября потребовал оснастить оборудованием новую полилингвальную школу на 1 225 мест. Она находится в Учалинском районе. Само строительство здания завершилось в этом году, однако с оснащением учреждения возникли бюрократические сложности. Руководитель региона поручил решить этот вопрос в течение ближайшего месяца.

– Вы толкайтесь, меня подключайте. Школа стоит – готовая. Туда заходи, свет включил, звонок поставил, парты расставил – вперед, учиться, – сказал Хабиров, обращаясь к министру образования Башкирии Айбулату Хажину.

Общая стоимость школы в Учалинском районе составила 766 млн рублей, 641 млн из которых выделил федеральный бюджет.