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Общество12 сентября 2022 7:50

Хабиров потребовал оснастить оборудованием новую школу на 1225 мест

Он поручил чиновникам решить вопрос за месяц
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве 12 сентября потребовал оснастить оборудованием новую полилингвальную школу на 1 225 мест. Она находится в Учалинском районе. Само строительство здания завершилось в этом году, однако с оснащением учреждения возникли бюрократические сложности. Руководитель региона поручил решить этот вопрос в течение ближайшего месяца.

– Вы толкайтесь, меня подключайте. Школа стоит – готовая. Туда заходи, свет включил, звонок поставил, парты расставил – вперед, учиться, – сказал Хабиров, обращаясь к министру образования Башкирии Айбулату Хажину.

Общая стоимость школы в Учалинском районе составила 766 млн рублей, 641 млн из которых выделил федеральный бюджет.