Парламент Башкирии до 2024 года продлит пенсионерам компенсацию взносов за капремонт

В сентябре парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, который до 2024 года продлит пенсионерам льготу по компенсации взносов за капремонт Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре парламент Башкирии намерен в окончательном чтении принять законопроект, который до 2024 года продлит пенсионерам льготу по компенсации взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Инициатива получила одобрение регионального комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, речь идет о льготе, которая предоставляется одиноким пожилым людям и тем, кто живет в семье, состоящей из неработающих пенсионеров или инвалидов I-II групп. Если собственник жилья старше 70 лет, ему компенсируют 50% суммы взноса за капремонт, если старше 80 – 100%. Срок действия социальной поддержки было решено продлить, поскольку он истекает в 2022 году.

По словам Толкачева, затраты республиканского бюджета на реализацию закона составят 40,3 млн рублей в 2023 и 44,9 млн – в 2024 году.