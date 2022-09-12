В Уфе 23 сентября проведут второй в 2022 году «День 1000 велосипедистов»

В Уфе 23 сентября состоится второй за 2022 год «День 1000 велосипедистов». На этот раз велопробег пройдет вечером Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 23 сентября состоится второй за 2022 год «День 1000 велосипедистов». На этот раз велопробег пройдет вечером. Об этом 10 сентября рассказали в движении «ВелоУфа».

Сбор на мероприятие начнется в 18:00 на площади Машиностроителей в Черниковке. Закончится фестиваль в 22:00. В нем могут принять участие жители старше 14 лет.

– Для тех, кто учится по вечерам, оформим освобождение. А если не пускают, мы можем понять. Приходите принимать участие вместе с родственниками, это интересно и весело, – написали организаторы.

Напомним, первый в 2022 году «День 1000 велосипедистов» прошел в Уфе 29 мая.