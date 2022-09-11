В Башкирии четыре пьяных друга попали в ДТП на ВАЗ-2114 и продолжили пить, один из них умер

фото: ГИБДД РБ

Ночью 11 сентября в Учалинском районе Башкирии четыре пьяных друга попали в ДТП на легковушки и продолжили пить. Одного из них утром обнаружили мертвым. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на седьмом километре автодороги Учалы-Межозерный. Там 34-летний ранее лишенный водительских прав пьяный мужчина на ВАЗ-2114 врезался в дорожный знак, а затем вылетел в кювет. В салоне, помимо него, находились три пассажира.

– По словам пассажиров, после ДТП они решили дождаться рассвета и продолжили распивать спиртные напитки, после уснули. Уже утром обнаружили, что один из пассажиров, 39-летний житель Челябинской области, не подаёт признаков жизни. Затем водитель доставил тело мужчины в местный отдел полиции, – передали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту инцидента.