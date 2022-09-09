В Башкирии запустили фанерное производство за 170 млн рублей

фото: glavarb.ru

В Учалинском районе Башкирии открыли завод по производству лиственной влагостойкой фанеры. Его назвали «Башкирский лесъ». Предприятие создано на деньги инвестора – компания «ГазРесурс». Она вложила 170 млн рублей. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба администрации главы республики Радия Хабирова.

– Когда инвестпроект будет полностью реализован, здесь наладят и выпуск ориентированно-стружечных плит. Уверен, продукция будет очень востребована – сфера строительства развивается, и фанера пользуется большим спросом, – рассказал руководитель региона в своих соцсетях.

фото: glavarb.ru

Площадка завода включает технологическую линию по изготовлению фанеры, склад, сушилку и бассейн. Производственные мощности позволят выпускать до 6 тысяч куб. м фанеры в год. Сейчас на предприятии заняты 35 специалистов. К 2024 году штат сотрудников планируется увеличить до 110. Общий объем инвестиций будет доведен до 235 млн рублей.