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Общество9 сентября 2022 10:01

В Башкирии продадут производителя «Турбаслинских бройлеров» и яиц «Авдон»

Собственник компании – банк «Траст» – намерен выручить за актив как минимум 6,3 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Этой осенью на торги будет выставлен крупнейший производитель мяса птицы и яиц в Башкирии – группа компаний «Русское зерно»

Этой осенью на торги будет выставлен крупнейший производитель мяса птицы и яиц в Башкирии – группа компаний «Русское зерно»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью на торги будет выставлен крупнейший производитель мяса птицы и яиц в Башкирии – группа компаний «Русское зерно». Холдинг реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Об этом 8 сентября сообщило «РБК-Уфа».

Как уточняет издание, продавцом компании является нынешний собственник – банк непрофильных активов «Траст». Он намерен выручить за этот актив как минимум 6,3 млрд рублей.

Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома.

Согласно описанию на сайте «Траста», предприятия «Русского зерна» в год производят 65 тыс. тонн мяса птицы и 750 млн яиц.