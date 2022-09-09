В Башкирии продадут производителя «Турбаслинских бройлеров» и яиц «Авдон»

Этой осенью на торги будет выставлен крупнейший производитель мяса птицы и яиц в Башкирии – группа компаний «Русское зерно» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой осенью на торги будет выставлен крупнейший производитель мяса птицы и яиц в Башкирии – группа компаний «Русское зерно». Холдинг реализует продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Об этом 8 сентября сообщило «РБК-Уфа».

Как уточняет издание, продавцом компании является нынешний собственник – банк непрофильных активов «Траст». Он намерен выручить за этот актив как минимум 6,3 млрд рублей.

Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома.

Согласно описанию на сайте «Траста», предприятия «Русского зерна» в год производят 65 тыс. тонн мяса птицы и 750 млн яиц.