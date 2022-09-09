Ночью в Башкирии вновь прогнозируют заморозки до -2°

Ночью 10 сентября на территории Башкирии ожидаются заморозки с падением температуры до -2° Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ночью в субботу, 10 сентября, на территории Башкирии ожидаются заморозки с падением температуры до -2°. Также на отдельных участках автодорог в темное время суток и на рассвете может возникнуть туман с видимостью до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость северного ветра не превысит 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +2, +7, днем +9, +14.

Напомним, МЧС публикует предупреждение о заморозках уже третьи сутки подряд.