Житель Башкирии 46 раз ударил приятеля ножом и объяснил это самообороной

В Благовещенском районе Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который 46 раз ударил приятеля ножом и объяснил это самообороной

В Благовещенском районе Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который 46 раз ударил приятеля ножом и объяснил это самообороной. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщила пресс-служба инстанции 7 сентября.

– Подсудимый в ходе ссоры возникшей на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему имеющимися в доме ножами 46 целенаправленных ударов по различным частям тела, – рассказали в суде.

Пострадавший скончался, получив колото-резаные раны, которые осложнились обильной кровопотерей.

Суд опроверг показания подсудимого о самообороне и о том, что он не собирался убивать потерпевшего. Мужчине назначили 12 лет лишения свободы в колонии особого режима.