МЧС Башкирии продлило предупреждение о заморозках до -2° еще на сутки

В горных районах Башкирии ночью 8 сентября, как и накануне, ожидаются заморозки до -2°
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В горных районах Башкирии ночью 8 сентября, как и накануне, ожидаются заморозки до -2°. Об этом предупредило региональное МЧС.
В целом по республике в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах он будет умеренным. Южный ветер в течение суток сменит направление на западное и днем может усилиться до 12 метров в секунду.
Средняя температура ночью составит +3, +8. Днем столбики термометров покажут +11, +16.