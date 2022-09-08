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Общество8 сентября 2022 10:32

МЧС Башкирии продлило предупреждение о заморозках до -2° еще на сутки

Холод прогнозируется преимущественно в горных районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В горных районах Башкирии ночью 8 сентября, как и накануне, ожидаются заморозки до -2°

В горных районах Башкирии ночью 8 сентября, как и накануне, ожидаются заморозки до -2°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горных районах Башкирии ночью 8 сентября, как и накануне, ожидаются заморозки до -2°. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом по республике в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах он будет умеренным. Южный ветер в течение суток сменит направление на западное и днем может усилиться до 12 метров в секунду.

Средняя температура ночью составит +3, +8. Днем столбики термометров покажут +11, +16.