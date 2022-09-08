Радий Хабиров озвучил персонажа мультфильма, который создали в Уфе

Радий Хабиров посещал студию «Муха» в 2020 году

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил персонажа мультфильма «Северные Амуры».

Работой над полноценным мультфильмом об истории Башкирии занимается анимационная студия «Муха», которая начинала с создания уникальных комиксов в 90-ые. Сюжет мультфильма повествует о сражениях башкирских воинов в русско-шведской войне и Отечественной войне 1912 года.

Актер озвучки Руслан Ронич в соцсетях рассказал, что сейчас заканчиваются работы над озвучкой «Северных Амуров». Голоса героям мультфильма дали известные в Башкирии люди – Радий Хабиров, Радик Юльякшин и участники группы Lumen. Вероятно, что уже скоро уфимская студия представит мультфильм широкой общественности.