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Общество7 сентября 2022 10:17

Участок трассы М-7 в Башкирии построят и реконструируют за 57 млрд рублей

Подряд исполнит московская фирма
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Участок трассы М-7 в Башкирии построит и реконструирует московская компания «Автобан»

Участок трассы М-7 в Башкирии построит и реконструирует московская компания «Автобан»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы М-7 в Башкирии построит и реконструирует московская компания «Автобан». Подрядчик согласился выполнить тендер по начальной цене – за 57,1 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Работы будут вестись на отрезке с 1169 по 1231 километр автодороги – в обход сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Протяженность нового участка составит 65 километров. Там будет девять развязок, два моста, 26 путепроводов и 18 сельхозпроездов. Проезжую часть разделят на четыре полосы по 3,75 метра каждая с расчетной скоростью до 120 километров в час.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет сдать работу к 30 сентября 2025 года.