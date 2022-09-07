В Башкирии 24-летний мужчина угнал трактор и врезался на нем в столб

В Баймакском районе Башкирии местный житель угнал трактор и врезался на нем в столб

В Баймакском районе Башкирии местный житель угнал трактор и врезался на нем в столб. Об этом 6 сентября сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в деревне Гадельбаево. В местную полицию обратился мужчина, который рассказал, что приехал к родственнику отремонтировать свой трактор. С ним был также его знакомый. Компания стала распивать алкоголь, и машина была оставлена здесь же. Через некоторое время она пропала.

Во время розыска правоохранительные органы нашли и трактор, и угонщика. Последним оказался 24-летний молодой человек – приятель родственника, к которому приехал хозяина машины. Как выяснилось, он забрался в открытую кабину техники, обнаружил ключи в замке зажигания и решился на угон. Проехав какое-то расстояние, мужчина врезался в столб, а затем скрылся.

За оставление места ДТП сельчанина привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему двое суток ареста. Кроме того, его обвинили в угоне, и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.