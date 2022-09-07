Самым популярным местом отдыха на воде в башкирской столице стал новый пляж на озере Кашкадан в Сипайлово Фото: Рустем АХУНОВ

В мэрии Уфы назвали самые популярные пляжи по итогам купального сезона в 2022 году. Статистику на оперативном совещании в администрации 7 сентября представил начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

Самым популярным местом отдыха на воде в башкирской столице стал новый пляж на озере Кашкадан в Сипайлово – его посетили 96 тыс. человек. Второе место занял пляж «Солнечный» (45,9 тыс. горожан), третье «Берег Солнца» (39,4 тыс.). Полный список посещаемости уфимских пляжей представлен ниже.

Список пляжей в Уфе по популярности

Всего в Уфе в купальный сезон работало 11 пляжей. Их посетили 289,7 тыс. жителей.