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Общество7 сентября 2022 4:33

В мэрии Уфы назвали самые популярные пляжи по итогам купального сезона

Первое место заняло место отдыха в новом парке «Кашкадан»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Самым популярным местом отдыха на воде в башкирской столице стал новый пляж на озере Кашкадан в Сипайлово

Самым популярным местом отдыха на воде в башкирской столице стал новый пляж на озере Кашкадан в Сипайлово

Фото: Рустем АХУНОВ

В мэрии Уфы назвали самые популярные пляжи по итогам купального сезона в 2022 году. Статистику на оперативном совещании в администрации 7 сентября представил начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.

Самым популярным местом отдыха на воде в башкирской столице стал новый пляж на озере Кашкадан в Сипайлово – его посетили 96 тыс. человек. Второе место занял пляж «Солнечный» (45,9 тыс. горожан), третье «Берег Солнца» (39,4 тыс.). Полный список посещаемости уфимских пляжей представлен ниже.

Список пляжей в Уфе по популярности

Список пляжей в Уфе по популярности

Всего в Уфе в купальный сезон работало 11 пляжей. Их посетили 289,7 тыс. жителей.