С 16 сентября в Уфе подорожает проезд в троллейбусах и трамваях

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В Уфе с 16 сентября подорожает проезд в троллейбусах и трамваях. Об этом 6 сентября напомнило муниципальное Управление инфраструктурой транспорта.

Стоимость поездки на электротранспорте при наличном расчете вырастет с 25 до 30 рублей, при оплате картой «Алга» – с 22 до 25 рублей (для школьников цена поднимется с 13 до 15 рублей).

– Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа пассажирской подвесной канатной дорогой остаются без изменений, – отметили в МУП УИТ.

Напомним, проезд в трамваях и троллейбусах Уфы повышался буквально в июле текущего года.