Хабиров потребовал разобраться с ситуацией со стройкой высотки на месте «А-Кафе» в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров призвал разобраться с ситуацией вокруг строительства высотки на месте снесенного «А-Кафе» в Уфе. Руководитель республики выразил недовольство происходящим.

– Там порядок должен быть в этом вопросе. Разберитесь, есть ли там нарушения. Если есть, их надо доказывать в суде. Или тогда, если люди против, с ними посоветуйтесь. Наведите порядок, – обратился руководитель региона во время оперативного совещания в Центре управления республикой к главе уфимской администрации Ратмиру Мавлиеву.