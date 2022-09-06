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Общество6 сентября 2022 10:00

Хабиров потребовал разобраться с ситуацией со стройкой высотки на месте «А-Кафе» в Уфе

Глава региона выразил недовольство происходящим
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал разобраться с ситуацией вокруг строительства высотки на месте снесенного «А-Кафе» в Уфе. Руководитель республики выразил недовольство происходящим.

– Там порядок должен быть в этом вопросе. Разберитесь, есть ли там нарушения. Если есть, их надо доказывать в суде. Или тогда, если люди против, с ними посоветуйтесь. Наведите порядок, – обратился руководитель региона во время оперативного совещания в Центре управления республикой к главе уфимской администрации Ратмиру Мавлиеву.