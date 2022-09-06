Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев рассказал, для чего ездил в ЛНР

Фото: vk.com/kbtolkachev

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев рассказал о своей поездке в ЛНР. Отчет о ней чиновник предоставил на оперативном совещании Центре управления республикой.

– 1 сентября мы торжественно открыли школу №22, которая была отремонтирована силами республики [Башкирии]. Ремонт выполнен в очень короткие сроки на высоком уровне: в ЛНР такого, конечно, раньше люди не видели, – сообщил Толкачев.

Также состоялась встреча с председателем Народного совета в Луганской Народной республики Денисом Мирошниченко. Были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего взаимодействия и межпарламентского сотрудничества.

– Также мы провели рабочую встречу с председателем Совета министров в ЛНР Сергеем Козловым, на которой обсудалиьс вопросы, касающиеся организации помощи, коазываемой Бакшиирией, – рассказал председатель регионального парламента.