С начала купального сезона в Башкирии утонули десять детей

С начала купального сезона в 2022 году в Башкирии утонули 84 человека, в том числе десять детей

С начала купального сезона в 2022 году в Башкирии утонули 84 человека, в том числе десять детей. Об этом 6 сентября на совещании с руководителями оперативных штабов муниципалитетов сообщил председатель Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

– Основные причины трагедий на воде – это купание в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра. Вместе с тем, достигнуто уменьшение числа утонувших на 25 человек по сравнению с прошлогодним купальным сезоном, – рассказали в ведомстве.

В регионе было открыто 126 официальных пляжей. По их числу Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе. За купальный сезон на водных объектах было спасено 247 человек, в том числе 67 детей.