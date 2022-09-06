В Уфе за жестокое убийство будут судить мужчину, который на глазах у дочери поджег жену

В Уфе по делу об убийстве с особой жестокостью перед судом предстанет местный житель, который на глазах у дочери поджег жену

В Уфе по делу об убийстве с особой жестокостью перед судом предстанет 45-летний местный житель, который на глазах у дочери поджег жену. Об этом 6 сентября сообщили региональные прокуратура и Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером 17 сентября прошлого года в садовом доме. Между супругами возникла ссора на бытовой почве, во время которой мужчина на глазах общей малолетней дочери облил 45-летнюю жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Девочка стала тушить свою мать, после чего вызвала скорую помощь. Женщина получила ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног – 76% поверхности тела. Она скончалась в больнице спустя месяц, 11 октября.

В ходе следствия обвиняемый частично признал вину. Его дело рассмотрит Верховный суд Башкирии.