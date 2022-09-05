МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане с видимостью до 500 и менее метров

На отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром 6 сентября может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

На отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром 6 сентября может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северного направления будет умеренным, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4, +9. Днем столбики термометров покажут +10, +15.