Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 10:02

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане с видимостью до 500 и менее метров

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром 6 сентября может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

На отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром 6 сентября может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На отдельных участках автодорог в Башкирии ночью и утром 6 сентября может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северного направления будет умеренным, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4, +9. Днем столбики термометров покажут +10, +15.