В Башкирии пьяный водитель опрокинул Geely в кювет и попал в больницу

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе пьяный водитель опрокинул легковушку в кювет и попал в больницу. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло после полудня 4 сентября. На 10-м километре автодороги Бекешево-Иткулово 53-летний мужчина за рулем Geely вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

После аварии водителя с различными травмами доставили в больницу. При медицинском освидетельствовании выяснилось, что он был пьян – проверка показала у него 1,478 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

ГИБДД проводит проверку по факту инцидента.