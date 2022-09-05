При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб 48-летний мужчина

При пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии погиб 48-летний мужчина

При пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел около 12:00 4 сентября. Тело погибшего при тушении дома обнаружили спасатели.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель и следственно-оперативная группа.

С начала года в Башкирии произошел 8 251 пожар, при которых погиб 141 человек, в том числе шестеро детей.