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Происшествия5 сентября 2022 4:46

При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб 48-летний мужчина

Инцидент произошел в селе Кандры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
При пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии погиб 48-летний мужчина

При пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии погиб 48-летний мужчина

При пожаре в жилом бревенчатом доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел около 12:00 4 сентября. Тело погибшего при тушении дома обнаружили спасатели.

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель и следственно-оперативная группа.

С начала года в Башкирии произошел 8 251 пожар, при которых погиб 141 человек, в том числе шестеро детей.