Синоптики рассказали, когда в Башкирии выпадет первый снег

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Назван дата, когда в Башкирии выпадет первый снег. Прогноз о первых зимних осадках в республике опубликовали синоптики метеорологического ресурса «Gismeteo».

Как следует из данных специалистов, 26 сентября в регионе ожидается снег с дождем. Кроме того, этот день выдастся очень холодным: температура воздуха днем опустится до -1°, а днем столбики термометров поднимутся лишь +2°. Примечательно, подобная погода продержится и в последующие два дня.

Напомним, в Башкирии в начале грядущей недели ожидаются заморозки до -2°. Также синоптики прогнозируют дожди и грозы.