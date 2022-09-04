В Башкирии на ремонтируемой дороге образовалась трещина толщиной с человека

Фото: Соцсети

В Башкирии на дороге Бирск-Тастуба-Сатка образовалась трещина, в которой может уместиться человек. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Житель республики опубликовал в социальных сетях видео, на которых запечатлены огромные трещины, в одной из которых уместился по пояс взрослый мужчина.

Ситуацию прокомментировало предприятие «Башкиравтодор». Как утверждают сотрудники организации, одной из причин дефектов стали особенности грунта насыпи, которые «потребовали большего время консолидации относительно времени предусмотренного проектом».

В настоящее время участок дороги перекрыт для устранения дефектов.