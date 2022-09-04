В Башкирии в начале недели ожидаются заморозки до -2°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в начале недели ожидается резкое похолодание. Это следует из недавнего прогноза погоды Башгидромета.

Завтра, 5 сентября, по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный, в некоторых областях прогнозируются порывы до сильного.

Грядущая ночь будет очень холодной. Температура воздуха составит +2,+7°, на юго-востоке республики до +12°. В некоторых столбики термометров опустятся до 0,-2°. Днем будет уже гораздо теплее – +11,+16°, а на юго-востоке республики воздух даже прогреется до +22°.