В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2110 погиб мотоциклист без прав

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 3 сентября, в Иглинском районе Башкирии погиб мотоциклист. О случившемся рассказал глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

Авария случилась на улице Калинина в селе Улу-Теляк. Около девяти часов вечера столкнулись ВАЗ-2110 и мотоцикл «Иж Планета». В результате произошедшего 28-летний водитель двухколесного транспорта получил тяжелейшие травмы. К сожалению, он скончался еще до приезда скорой.

Как стало изветсно сотружинкам дорожной полиции, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а сам молодой человек не имел водительских прав. Водитель «десятки» утверждает, мотоциклист двигался в момент ДТП по «встречке».

В настоящее время по факту аварии ведется проверка.