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Общество3 сентября 2022 8:40

13 школ Уфы попали в топ-20 школ Башкирии

Выпускники этих учебных заведений чаще всего поступают в ведущие вузы страны
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики издания RAEX составили список из 20 школ Башкирии, выпускник которых чаще всего поступают в ведущие вузы России.

Предсказуемо, что больше половины рейтинга состоит из столичных школ. На первом месте по республике оказался Лицей №153, на втором Лицей №83, на третьем Лицей №93, на четвертом Гимназия 39 (все – из Уфы), замыкает пятерку лидеров Лицей №1 из Нефтекамска.

Помимо вышеперечисленных в топ-20 попали следующие столичные учебные заведения - Гимназия №3, Лицей №106, Инженерный лицей-интернат, Гимназия-интернат №1, Лицей №5, Гимназия №91, Гимназия №16, Лицей 42 и Лицей 45.

С полным списком топ-школ Башкирии и методикой исследования можно ознакомиться здесь.