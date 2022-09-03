В Уфе буйный пассажир набросился на женщину-водителя и разбил салон автобуса

Буйного пассажира задержали прохожие

В Уфе пассажир набросился на водителя автобуса и разбил салон общественного транспорта.

История произошла вечером 2 сентября в уфимском районе Черниковка. По словам очевидцев, молодой пассажир автобуса набросился на женщину-водителя автобуса якобы из-за того, что та пропустила его остановку. После этого парень разбил дверь автобуса и бросился бежать. Гражданина поймали неравнодушные прохожие – «задержание» получилось довольно жестким.

В соцсетях развернулось бурное обсуждение произошедшего. Некоторые уфимцы не удивились происходящему – по их мнению, на севере города такие истории происходят часто. В МВД Башкирии по факту случившегося начали проверку.