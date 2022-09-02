Хабиров утвердил в должности главы Госжилнадзора Башкирии 32-летнего Артура Давлетшина

фото: vk.com // Артур Давлетшин

Глава Башкирии Радий Хабиров 1 сентября утвердил в должности председателя Госжилнадзора Башкирии 32-летнего Артура Давлетшина. Он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности с конца мая текущего года.

Артур Давлетшин родился в Ишимбае. Окончил два вуза: Уфимский государственный авиационный технический университет, Ивановский государственный энергетический университет. С 2012 по 2016 год работал машинистом. Затем два года занимался предпринимательством. С 2018 года перешел на госслужбу: был специалистом в ЖКХ Башкирии, инспектором труда, экспертом в Госкомтарифе республики. В Госжилнадзоре работает с 2020. Сначала он возглавлял там отделы жилищного надзора по Южному и Северному округам Уфы, а затем стал первым заместителем председателя ведомства.