Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 6:49

Хабиров утвердил в должности главы Госжилнадзора Башкирии 32-летнего Артура Давлетшина

Он руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности с конца весны
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Артур Давлетшин

фото: vk.com // Артур Давлетшин

Глава Башкирии Радий Хабиров 1 сентября утвердил в должности председателя Госжилнадзора Башкирии 32-летнего Артура Давлетшина. Он занимал этот пост в качестве исполняющего обязанности с конца мая текущего года.

Артур Давлетшин родился в Ишимбае. Окончил два вуза: Уфимский государственный авиационный технический университет, Ивановский государственный энергетический университет. С 2012 по 2016 год работал машинистом. Затем два года занимался предпринимательством. С 2018 года перешел на госслужбу: был специалистом в ЖКХ Башкирии, инспектором труда, экспертом в Госкомтарифе республики. В Госжилнадзоре работает с 2020. Сначала он возглавлял там отделы жилищного надзора по Южному и Северному округам Уфы, а затем стал первым заместителем председателя ведомства.