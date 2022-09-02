В Башкирии построят парк развлечений «Урал-батыр» за 120 млн рублей

фото: glavarb.ru

В Абзелиловском районе Башкирии рядом с селом Аскарово построят парк развлечений «Урал-батыр». Инвестор – компания «Информтехника» – вложит в проект 120 млн рублей. 1 сентября стройплощадку посетил глава республики Радий Хабиров, сообщила его администрация.

На участке парка в 153 тысячи кв. метров разместят детские игровые площадки, горнолыжный комплекс, тюбинговую трассу, гостиницу с кафе на 200 мест, форелевое хозяйство и водопад. Горнолыжную трассу с подъемником инициатор проекта обещает запустить этой зимой – объект готов на 70%. В парке также предполагается установить юрты, обустроить глэмпинг и организовать туристические маршруты в горы.