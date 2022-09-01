В аэропорту Уфы задержали женщину, которая пыталась вывезти из страны 50 тыс. долларов

фото: Башкортостанская таможня

В аэропорту Уфы таможенники задержали предпринимательницу, которая пыталась вывезти в столицу Узбекистана Ташкент более 50 тыс. долларов наличными. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Башкортостанской таможни.

– В ходе досмотра таможенники обнаружили в ручной клади женщины 5 тысяч долларов США, 8 тысяч евро и 2 миллиона рублей. Всего 526 банкнот общей суммой 50903,15 долларов США, – передали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу наличных денег в крупном размере. Правоохранительные органы передали материалы в суд.

Замначальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев напомнил, что сейчас за пределы России запрещено вывозить наличные иностранной валюты, превышающие сумму в 10 тыс. долларов США. Аналогичный рублевый эквивалент необходимо декларировать.

Всего в 2022 году на таможенном посту аэропорта Уфы было зарегистрировано 33 случая незаконного перемещения валюты через воздушную границу. Общая сумма превышения допустимой нормы составила 87937 долларов США, добавил начальник таможенного поста авиагавани Сергей Мельников.