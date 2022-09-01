В Уфе водитель Hyundai Solaris сбил 10-летнего ребенка на велосипеде

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП случилось около полудня в среду, 31 августа. Наезд на мальчика, который пересекал пешеходный переход по улице Боткина, совершил 43-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris.

При столкновении велосипедист получил множественные ушибы и ссадины. Медики оказали ему помощь, а потом отпустили домой.

Дорожная полиция башкирской столицы проводит административное разбирательство по факту инцидента.